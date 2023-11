Jada Pinkett Smith y Will Smith afirman: "Permaneceremos juntos para siempre"

En una reciente aparición en el "Drew Barrymore Show", la actriz Jada Pinkett Smith reveló detalles sobre su relación con Will Smith, confirmando que la pareja tiene la firme intención de permanecer junta para siempre.

En el especial "Jada's Story" de NBC News, el pasado 13 de octubre, la actriz de 52 años admitió que, en un punto, consideró solicitar el divorcio, pero decidió no hacerlo. "Prometí que nunca habrá una razón para que nos divorciemos. Trabajaremos en cualquier cosa, y simplemente no he podido romper esa promesa", afirmó Jada.