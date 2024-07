Jamie Foxx regresa al trabajo tras hospitalización de emergencia

Foxx añadió que no "recuerda nada" de su enfermedad. También mencionó que estaba en Atlanta cuando fue hospitalizado, y que su hermana y su hija lo llevaron al "primer médico" que encontraron. "El siguiente médico dijo: 'Ahí arriba pasa algo'", comentó, pero se negó a dar más detalles sobre su condición delante de la cámara



Tres semanas después del anuncio inicial de su hija, Jamie publicó un mensaje en su cuenta de Instagram que decía: "¡¡¡Agradezco todo el amor!!! Me siento bendecido". Aunque los rumores sobre su estado comenzaron a circular, Corinne aseguró a los fans que su padre había sido dado de alta y que estaba recuperándose. "De hecho, ¡ayer estaba jugando pickleball", agregó.



Jamie Foxx fue visto regresar al rodaje de la película "Back in Action", junto a su coprotagonista Cameron Diaz, en Atlanta en enero, la misma cinta que estaba filmando cuando enfermó, informó People.