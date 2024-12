Jay-Z, esposo de Beyonce, es acusado de violación a una niña de 13 años

De acuerdo con la demanda civil en contra Shawn Carter, nombre real del marido de Beyonce, que fue dada a conocer por el medio New York Post, la supuesta víctima, identificada como Jane Doe, l os hechos ocurrieron en un apartamento de Nueva York , donde recibió una bebida que la hizo sentir mareada y desorientada; ante ello, se retiró a un dormitorio para recostarse. Jay-Z y Combs entraron al cuarto, y este último habría dicho: “Estás lista para la fiesta”.

La demandante también mencionó que Jay-Z le quitó la ropa y la violó mientras Combs y una celebridad femenina, cuya identidad no ha sido revelada, observaban. Tras concluir, todo el turno a Combs de agredirla sexualmente mientras la misma mujer y ahora el productor eran los observadores.

Cabe destacar que Jay-Z no se quedó callado y ha respondido a estos señalamientos de manera tajante, señalando al abogado de Jane Doe, Tony Buzbee, de intento de extorsión.

“ Mi abogado recibió un intento de chantaje , llamado carta de demanda, de un ‘abogado’ llamado Tony Buzbee. Lo que calculó fue que la naturaleza de estas acusaciones y el escrutinio público me harían querer llegar a un acuerdo”, escribió Jay-Z en un comunicado.

“Lo que [Tony Buzbee] había calculado es que la naturaleza de estas acusaciones y el escrutinio público me harían querer llegar a un acuerdo. ¡Todo lo contrario! Me ha hecho querer exponerlo como el fraude que es de la manera más pública posible. ¡Así que no, No le daré ni un solo céntimo”, advirtió el rapero.