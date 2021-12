Jennifer Aniston, desafiante: "Nadie sabe por qué no tengo hijos"

Escucha esta nota aquí

claris.com

Durante décadas, los medios han especulado con la vida personal de Jennifer Aniston. La actriz estadounidense se ganó el reconocimiento a nivel mundial interpretando al personaje de Rachel Green en la popularísima serie Friends, y más tarde continuó una carrera que la ubicó como una de las mujeres más poderosas del mundo del cine.



Sin embargo, también en Hollywood aún parecería que ser mujer y tener poder no pueden ir de la mano sin tener un hombre al lado. La vida sentimental de la actriz fue un tema recurrente en la prensa del corazón, sobre todo a partir de 1998, cuando comenzó su relación con el actor Brad Pitt, con quien se casaría en 2000.



La pareja se convirtió en un icono en Hollywood, hasta que en 2005, Jennifer Aniston solicitaba el divorcio tras las especulaciones de los medios acerca de la infidelidad de Brad Pitt con Angelina Jolie. Desde entonces, Jennifer se convertía en “la novia de América”, y todo el mundo parecía obsesionado con que encontrara un nuevo marido y tuviese hijos.

El deseo (o no) de ser madre

Ahora bien, pocos toman en cuenta que quizá la propia actriz nunca haya querido tener hijos. Jennifer Aniston ha tenido diferentes parejas, pero nunca ha manifestado el deseo de ser madre. Es más, las especulaciones hicieron que la actriz se cansara de los comentarios e intentara terminar con los rumores, más de una vez.



Cuando su personaje Rachel Green quedó embarazada en Friends en 2016, los rumores sobre un posible embarazo de la actriz mientras mantenía una relación con el también actor Justin Theroux comenzaron otra vez. Entonces, Aniston decidió escribir una columna en el diario Huffington Post que dejaba en claro lo que pensaba.



“No estoy embarazada, lo que estoy es harta”, decía en ese momento, “La gran cantidad de recursos que se gastan en este momento para descubrir si estoy o no embarazada, apunta a la perpetuación de esta noción de que las mujeres de alguna manera están incompletas, no tienen éxito, o son infelices si no están casadas y tienen hijos", escribía.







En esa suerte de manifiesto expresaba: "No necesitamos estar casados o ser padres. Tenemos que determinar nuestro propio ‘feliz para siempre’ para nosotros mismos”, insistía. “Sí, puedo convertirme en madre algún día, seré la primera en avisarles. No estoy buscando la maternidad ahora”.



Sus nuevos comentarios

Ahora, la actriz ha vuelto a hacer referencia a los comentarios en una entrevista con The Hollywood Reporter, ya que parece que la prensa todavía confía en que convierta ese “sueño” en realidad. “¿Todavía voy a tener gemelos?”, bromea la actriz, haciendo referencia a los cientos de portadas con esa misma noticia que han sido publicadas a lo largo de los años, “¿Todavía voy a ser madre a los 52?”.



“Solía tomarme todo a nivel muy personal, todos los rumores de embarazo y la creencia de ‘oh, eligió su carrera antes de tener hijos’”, dijo en la entrevista. “Pero nadie tiene ni idea de por qué no tengo hijos, de qué me pasa a nivel personal, a nivel médico, por qué no puedo…¿Puedo tener hijos? Nadie sabe nada, y era muy doloroso”.







La actriz está pasando uno de sus mejores momentos a nivel profesional como protagonista de la serie Morning Show, y no tiene la necesidad de cambiar su situación sentimental o familiar. Además, hace referencia a algunas mujeres de éxito sin hijos, como Dolly Parton, que han sido de las pocas que no han sido víctimas de los rumores.



“Los hombres se pueden casar todas las veces que quieran, se pueden casar con mujeres jóvenes de veintitantos o treinta y tantos; pero a las mujeres no se nos permite”, explica la actriz, que considera que ahora el rol de las redes sociales es como el de las revistas del corazón de antaño.



“Es como si los medios les hubiesen dado las riendas a cualquiera sentado detrás de una computadora o un teléfono y les hubiesen dado el poder de ser un troll", aseguró. "No sé por qué hay tal crueldad en nuestra sociedad. Las revistas del corazón lo hacían entonces, la gente corriente lo hace ahora”.