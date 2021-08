Jennifer Aniston, firme en su decisión de alejarse de los no vacunados contra el Covid-19

Escucha esta nota aquí

"Es una lástima", dijo Jennifer Aniston sobre su decisión de alejarse de "algunas personas" de su círculo íntimo que no están vacunadas contra el Covid-19 o no revelaron su estado de vacunación. Pues, a causa de ello, la actriz de 52 años, fue criticada en las redes, pero los comentarios la tienen sin cuidado, pues en Instagram sostuvo su reflexión.

En una publicación, un seguidor le preguntó que, estando vacunada, porqué se preocupaba al tener personas sin la vacuna a su alrededor.



"Si tiene la variante, todavía puede contagiarme", respondió la estrella de Friends.



"Puede que me enferme un poco, pero no seré internada en un hospital ni moriré. Y yo puedo transmitirla a alguien que no tiene la vacuna y cuya salud está comprometida (o tiene una condición previa existente) - y por lo tanto pondría sus vidas en riesgo. Por eso me preocupo", agregó.





Finalmente, la ganadora de un Globo de Oro, terminó su reflexión: "Tenemos que preocuparnos por algo más que nosotros mismos".

"Lo que no te mata, muta y vuelve a intentarlo", publicó horas después en sus stories de Instagram, donde tiene 37,7 millones de seguidores.



Todo comenzó la semana pasada, cuando Aniston dijo en una entrevista con la revista InStyle que perdió "algunas personas de su rutina que se negaron o no revelaron (si habían sido vacunadas o no), y fue lamentable".

"Es su obligación moral y profesional informar, ya que no todos estamos agrupados y somos evaluados todos los días. Es complicado porque todos tienen derecho a tener su propia opinión, pero muchas opiniones no se sienten basadas en nada, excepto el miedo o la propaganda", sostuvo.