Jennifer Aniston será la productora del remake de "9 to 5"

La actriz Jennifer Aniston producirá una nueva versión del clásico de 1980 "Nine to Five" para la compañía 20th Century Studios, según informes de Variety.



Aniston, conocida por su papel protagónico en la serie "Friends", ya ha participado como productora en títulos como "The Morning Show" o la nueva versión de la mítica serie "Friends: The Reunion", entre otros. En esta ocasión, se asociará con Kristin Hahn, su socia en la productora Echo Films, para llevar a cabo este proyecto, informó Variety.

Juntas, las productoras se encuentran trabajando en el último borrador del guion junto a Diablo Cody, la guionista ganadora del Oscar por "Juno".

La película original, estrenada en 1980, fue dirigida por Colin Higgins y escrita por Patricia Resnick. Protagonizada por Jane Fonda, Lily Tomlin, Dolly Parton y Dabney Coleman, narra las vicisitudes de tres compañeras de oficina que deciden vengarse de su jefe, al que acusan de ser sexista, se lee en la descripción de IMDb.

"Nine to Five" fue un gran éxito comercial y de crítica, recaudando más de 100 millones de dólares en todo el mundo y recibiendo cuatro nominaciones a los Premios Oscar, incluyendo Mejor Película. Además, generó una serie de televisión homónima que se emitió en la cadena ABC entre 1982 y 1983, explica Variety.

Se espera que la nueva versión de "Nine to Five" mantenga la esencia de la película original, pero con una actualización moderna en cuanto a temas y personajes. Aún no se ha confirmado fecha de estreno ni elenco para la película.

