Jennifer Lopez celebra su cumpleaños sin Ben Affleck

Ben Affleck no estuvo presente en la reciente fiesta de cumpleaños de Jennifer Lopez. La cantante, que cumplió 55 años el 24 de julio, celebró su cumpleaños con una fiesta temática de Bridgerton en los Hamptons durante el fin de semana, según TMZ.



Varias fuentes confirmaron a la revista People que el actor no asistió al evento. Jennifer Lopez, nacida en la ciudad de Nueva York, disfrutó de su fiesta acompañada de numerosos invitados, entre ellos su madre, Guadalupe Rodríguez, quien lució un vestido azul con detalles de encaje blanco.



La pareja, que contrajo matrimonio en una ceremonia íntima en Las Vegas en julio de 2022 y celebró una segunda boda en Savannah, Georgia, estuvo pasando tiempo separada últimamente. Jennifer Lopez estuvo en la costa este este verano y recientemente realizó un viaje a Europa sin su esposo, informó TMZ.



A principios de esta semana, la pareja celebró su segundo aniversario de bodas por separado. Mientras Lopez fue vista dando un paseo en bicicleta por los Hamptons, Affleck fue fotografiado entrando a su oficina en Los Ángeles.



Fuentes cercanas a la pareja informaron a la revista People que el matrimonio "no está en su mejor momento". Afirmaron que los problemas matrimoniales no están relacionados con el estatus de Lopez como superestrella, sino con "problemas más profundos" entre ambos.



Ben Affleck estuvo en California durante la mayor parte del verano, ausente de varios eventos importantes con Lopez, incluida la Gala del Met y el estreno de su película Atlas. La producción de The Accountant 2, en la que estuvo trabajando, terminó recientemente, pero él ha continuado residiendo en Los Ángeles, incluso durante las celebraciones del 4 de julio, según TMZ.