Jennifer López dice haber sufrido ataques de pánico por el estrés y agotamiento de su carrera en su juventud

La superestrella Jennifer Lopez se sinceró sobre sus problemas de salud mental y sobre cómo una serie de ataques de pánico producidos por el estrés y el agotamiento en su veintena la llevaron a replantearse su estilo de vida. Lo hizo en un texto a través de su boletín On the JLo, donde defendía la importancia del descanso.

Fue su guardia de seguridad en el set quien entró y la llevó al médico. Al llegar allí, la artista podía hablar de nuevo aunque, según relata, estaba aterrorizada: “Le pregunté al médico si me estaba volviendo loca. Me dijo: ‘No, no estás loca... necesitas dormir de siete a nueve horas cada noche, no bebas cafeína y asegúrate de hacer ejercicio si vas a tener este ritmo de trabajo”.