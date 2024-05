¿Jennifer Lopez y Ben Affleck se divorcian? Rumores apuntan a una separación

Hace 7 semanas que Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron vistos juntos en público por última vez. Desde entonces, cada uno ha llevado a cabo actividades de forma independiente, según TMZ. Estos eventos han generado rumores sobre la situación de ‘Bennifer’, como se les conoce popularmente.



Los medios del espectáculo han comenzado a indagar sobre lo que podría estar sucediendo y todos coinciden en el mismo rumor: que la relación entre la cantante de 54 años y el actor de 51 está en peligro de disolverse.



La especulación ha ganado fuerza recientemente. El miércoles 15 de mayo, Jennifer López fue vista llegando a un estudio de baile en Los Ángeles luciendo un atuendo deportivo casual, acompañada por su equipo.



De acuerdo con TMZ, el distanciamiento se debe a que su relación "ya no está funcionando", según un allegado al dúo de estrellas que contrajo matrimonio hace menos de dos años, en el 2022.



“Está escrito para ellos: se acabó”, afirmó el conocido, añadiendo que “se dirigen al divorcio y, en esta ocasión, ¡Ben no tiene la culpa!”. Incluso, la fuente sugirió que Ben supuestamente ya se ha mudado de su hogar familiar. Por su parte, Jennifer aparentemente fue vista el martes 14 de mayo buscando nueva residencia en Beverly Hills.



“Ben ya se mudó y probablemente tendrán que vender la casa de sus sueños que pasaron dos años buscando”, dijo el entrevistado. “Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo y él no puede cambiarla. Es imposible que hubiera durado”.



Además, según la fuente, el lanzamiento en marzo del documental de Jennifer Lopez ("The Greatest Love Story Never Told" en Prime Video) puso a prueba su matrimonio. En la producción, JLo quiso contar su historia de amor con la estrella de cine. “Ben nunca intentaría reprimir los sueños de [Jennifer] ni decirle que no puede hacer algo que avance en su carrera, aunque ella puede ser bastante controladora con él”, puntualizó la fuente.