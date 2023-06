Jenny Cárdenas: “He llorado mucho, pero comprendí que tengo que volver a cantar”

“En los ensayos hubo momentos en los que he llorado mucho, es muy difícil, pero comprendí que tengo que volver a cantar”, manifestó con una voz llena de fortaleza y agradecimiento. Agregó que también producirá un disco en homenaje a sus hijos y que se viene un libro sobre la música en la Guerra del Chaco.

Cuando hice mi primera entrevista al director de la banda del Estado me dijo que me regalaba el disco y que él no lo quería tener porque cada vez que tocaban se moría alguien. Además, en la actualidad se siguen escuchando en los sectores indígenas para anunciar que hay un duelo.