Jimena Antelo: “Fui mamá a los 16 años, crie sola a mi hijo, hoy me siento orgullosa de haber salido adelante”

María Jimena Antelo (51) es bella por donde se la mire, pero esto va de la mano con la amabilidad y sencillez de la presentadora de la televisión.

Hoy brilla, es querida y reconocida, pero para llegar a la cima le costó trabajo y esfuerzo. Fue mamá joven, luchó y estudió con su hijo en brazos, aún así no se rindió, hoy en día es una mujer exitosa.

Y como dice ella tuvo que pasar un camino lleno de desafíos, con momentos difíciles, pero con más satisfacciones.

Ella abre su corazón, cuenta cómo fue etapa de mamá joven, confiesa cuál es la clave de su belleza, su rol de abuela y cómo se ve de aquí 10 años.

Una de las mujeres más bellas del país, ¿Cuál es su clave para lucir radiante?

Creo que la clave va más allá de los estándares de belleza tradicionales. Soy una mujer que tiene mucha confianza en lo que soy y lo que valgo, con los años he aprendido que hay que autoaceptarse para ser feliz y no exigirse cosas innecesarias. Es básico cuidar la salud física y mental, busco rodearme de personas que me valoren y respeten, y ya no hago cosas por cumplir o quedar bien, le dedico tiempo a actividades que me apasionan.

¿Tiene algún secreto de belleza que nos pueda compartir?

En mi rutina sí o sí están los ejercicios, hago pilates, power plate y ejercicios de fuerza. Soy fiel seguidora del colágeno y las vitaminas. Además, tengo una dieta totalmente balanceada que me la hace especialmente Valeria Feshe.

En el tema estético, la verdad, es que busco siempre lo mejor y soy muy exigente con los tratamientos que me voy a realizar, confío plenamente en todo lo que me hace Carola Nostas y su equipo.

La gente cree que con ponerse botox, por ejemplo, va a rejuvenecer o evitar las arrugas de la edad, pero eso solo no funciona, hay que cuidar la piel, yo me hago tratamientos que logran aumentar el grosor y ayudan a tensar.

¿Cómo se ve de aquí 10 años?

Dentro de diez años, me veo plena y feliz, disfrutando de la vida con la sabiduría que he acumulado a lo largo de los años. Me imagino rodeada de mis hijos, continuando con mis pasiones y manteniéndome activa y saludable. Me sentiré realizada, habiendo alcanzado muchas de mis metas personales y profesionales, y abierta a nuevas aventuras y aprendizajes. En resumen, me veo viviendo cada día con alegría y gratitud.

¿Qué la hace reír y qué enojar?

Tengo la gran ventaja de que rio mucho, como tengo un trabajo que es bastante estresante, busco hacer cosas que me hagan ser feliz y reír, tengo grandes amigas, las amigas son la mejor cita psicológica, no hay mejor terapia que esa. Me enoja todo lo que tenga que ver con falta de seriedad en el trabajo, no soporto la mediocridad o que las personas que colaboran conmigo no den el 100% de su capacidad.

¿Pesa llevar el nombre de Jimena Antelo?

Soy Jimena Antelo, ese es mi nombre, y tanto mi nombre como mi marca personal tienen el peso del valor que yo les doy. Nosotros somos responsables de reconocer y otorgar valor a lo que somos; si no lo hacemos, nadie más lo hará. Así que si mi nombre tiene peso, es porque yo le doy valor.

¿Costó para llegar hasta dónde está?

Sí, llegar hasta aquí ha sido un camino lleno de desafíos y esfuerzos. Ha habido momentos difíciles, pero más, han sido satisfacciones. Sin la guía del Señor no hubiera podido pasar las pruebas más difíciles. He aprendido a ser resiliente y a confiar en mí misma. Estoy agradecida por el apoyo de las personas que me rodean y por las lecciones que he aprendido en el camino. Todo esto me ha hecho más fuerte y me ha permitido crecer tanto personal como profesionalmente.

Fue mamá joven, salió adelante y ahora brilla. ¿Qué consejo les da a esas jovencitas que están pasando por lo mismo?

Sí, llegar hasta aquí ha sido un camino lleno de desafíos y esfuerzos. Fui mamá a los 16 años, me casé y me divorcié a los 19, yo crie prácticamente sola a mi hijo. Hoy, él tiene 35 años y me siento orgullosa de haber salido adelante.

A las mamás adolescentes, les diría: mantengan siempre el amor y la esperanza en sus corazones. Aunque a veces el camino sea difícil, cada sacrificio vale la pena. Apóyense en su amor incondicional por sus hijos y busquen fuerza en los pequeños momentos de alegría y ternura.

No se olviden de cuidarse a ustedes mismas, de estudiar y de seguir sus sueños, todo se puede lograr. La maternidad es un viaje lleno de retos, pero también de recompensas inmensas. Crean en su capacidad para superar cualquier obstáculo y recuerden que, con amor y perseverancia, pueden lograr todo lo que se propongan.

¿Si tuviera que retroceder el tiempo cambiaría algo?

Si tuviera que volver el tiempo atrás, no cambiaría nada de mi vida. Cada error y cada logro han moldeado a quien soy hoy. He aprendido y crecido con cada experiencia, y estoy agradecida por todas las lecciones. Aprecio mi camino y creo que todo sucede por una razón.

¿Qué le dice la Jimena de hoy a la joven de 16 años?

La Jimena de hoy le diría a la joven de 16 años: “Todo se puede lograr con amor y fe. No sufras tanto; aprende a disfrutar cada momento y relájate un poco. Los momentos difíciles pasarán y cada desafío te hará más fuerte. Confía en vos, porque tenés la capacidad de superar cualquier obstáculo y alcanzar tus sueños. Y no olvides que es importante disfrutar del viaje tanto como alcanzar las metas”.

¿Se sintió juzgada alguna vez?

Sí, muchas veces. Creo que es parte de ser mujer y también del camino hacia el éxito. En algunos momentos me he sentido más juzgada que en otros, pero no me quejo. Mi vida ha sido más fácil que la de mi madre y mi abuela, y me siento plena con todo lo que he logrado. Las críticas y juicios han sido oportunidades para crecer y fortalecerme.

¿Cómo es la Jimena abuela?

Creo que mis hijos y mi nieta son lo mejor que me pudo pasar en la vida. Le ruego a Dios por más nietos, cada uno en su momento. Catalina es la dicha más grande que tengo. Ser abuela me llena de un amor y una alegría indescriptibles, y disfruto cada instante que Dios me regala con ella. Ver a mis hijos convertidos en padres es un regalo maravilloso.

¿Qué les dice a esas mujeres que ven en usted un ejemplo de superación?

Realmente me honra saber que me vean como un ejemplo de superación. Pienso que en la vida todo se puede lograr con constancia, disciplina y creyendo en uno mismo.

Es fundamental que las mujeres seamos autónomas en todo sentido, que nos formemos, estudiemos y perseveremos. Todo es posible con determinación. A mí me tocaron épocas muy duras, estudiando, criando y trabajando al mismo tiempo, pero esa experiencia demuestra que, con esfuerzo, todo se puede lograr.

​