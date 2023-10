Jimena Rico Toro: “No me gustó la época de miss, no tengo ni una foto en casa de aquellos tiempos”

Fotos: Raúl Hevia



Jimena Rico Toro de Saavedra es de esas mujeres inolvidables. No solo por su belleza, también por su trato.



Ella lució la corona de Miss Bolivia Mundo 2000, pero atrás quedaron esas épocas, hoy es la reina de su casa y de su catering, con el que ya se ha ganado un lugar en los paladares bolivianos.

Su idilio con la comida empezó cuando llegó de Japón, donde vivió con su familia. Comenzó la aventura gastronómica cocinando para niños; luego de unos años se aventuró con una oferta gastronómica más amplia y hoy en día es la preferida de muchos paladares, no solo en Bolivia, pues llegó a armar mesas en Miami.

Jimena es una mujer completa que demuestra que con esfuerzo y dedicación se puede alcanzar los sueños.







-¿Por qué decide alejarse de las cámaras y los flashes?



Pues, la verdad es que no creo que el modelaje y los concursos de belleza fueran realmente lo mío. Nunca me gustó mucho ese tema, pero lo hice un poquito por la presión de la sociedad y mi familia. Mi mamá, mis tías y mi hermana siempre me animaron a participar. Pero, en fin, no era mi verdadera pasión.

-¿ A qué se está dedicando una de las mujeres más hermosas del país?

Me encanta dedicarme a mi hogar. Es mi lugar favorito en el mundo; disfruto mucho de cuidar de mi casa y hacer que sea acogedora y cálida para mi familia. Aunque también tengo experiencia en eventos y catering, mi hogar es donde realmente brillo. Es el centro de mi vida y me llena de alegría.

-Sus manos tienen magia, ¿quién le enseño a preparar las delicias de su catering?

Siempre me ha encantado echar una mano en casa, curiosear y ser un poco inquieta. Pero un día, cuando regresé de Japón muy decaída, me dije a mí misma: “Tengo que hacer algo que me saque de mi zona de comodidad”.

Y lo que más me apasionaba eran los niños y la comida, así que decidí aventurarme con mi primer negocio de catering para niños, llamado Bento Box. Después de unos años, también añadí mesas para eventos en mi servicio, bajo el nombre de Jimena Ricotoro Catering.

-¿Por qué decide incursionar en el mundo de la comida y decoración?

Me encantaba y sentía que faltaba algo cuando alguien pedía mesas de buffet y comida en eventos. Me pasaba cuando iba a invitaciones y veía la comida en bandejas desechables. Y ahí me dije: ¿por qué no hacerlo yo, si tanto me gusta la idea? Pasaron años y estudié estilismo en comida, lo cual me ayudó a querer hacer más cosas desde esa perspectiva de profesionalismo y combinación de colores.

-De sus preparaciones ¿cuál es su platillo favorito?

El pernil, ese delicioso plato que sirvo en mi catering, ha causado una verdadera revolución en Santa Cruz. Antes la gente no solía comerlo o pedirlo con tanta frecuencia, pero desde que lo introduje en el mercado, se ha vuelto toda una sensación en todas partes. Y me encanta ver cómo ha adquirido tanta popularidad.

-De los productos bolivianos, ¿qué es lo que no puede faltar en su cocina?

Lo que no puede faltar en mi cocina es la quinua.

-¿Hasta dónde ha llegado su comida?

Hemos hecho mesas en Miami, La Paz y Cochabamba, no me espanta la idea de hacer en otros lugares que me lo pidan, no sé decir no y me gustan los retos.

-¿No piensa abrir un restaurant?

No. Lo mío son las mesas de buffet y eventos, y más ahora las mesas de quesos en las bodas.

-¿Qué recuerdo tiene de su época de miss?

Siempre fui sincera y creo que eso siempre me metió en problemas. No me gusto la época de miss, no tengo ni una foto en casa. Es más, si la gente no les dijera a mis hijos, ellos no sabrían porque nunca se los dije. Fue un capítulo que cerré y nunca más hablé. Alguna vez que me etiquetaron en alguna foto la subo, pero les pongo no soy pro miss.

-¿Se puede vivir del modelaje en Bolivia?

No se puede vivir del modelaje.

-¿Volvería a subirse a una pasarela?

No, no lo volvería hacer (risas).

-¿Cuánto tiempo vivió en el exterior y qué fue lo que más extrañó?

Me tocó vivir en varias facetas fuera de Bolivia, viví en Líbano, Chile y Japón. Y la verdad no se extraña nada más que la familia. A lo demás nos adaptamos.

-¿Volvería hacer todo lo que hizo en su vida o qué quitaría?

No cambiaría ni una pizca de nada. Creo que todas mis experiencias, tanto las buenas como las malas, me han ayudado a ser quien soy hoy y a creer en lo que creo. Además me han brindado una base sólida para transmitirles a mis hijos qué es lo más importante, todo lo demás viene y va, pero lo que realmente importa es lo que perdura en el tiempo.