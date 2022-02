Jimin, integrante de BTS, con apendicitis y Covid-19

Escucha esta nota aquí

Gran susto se llevó el 'army', pues Jimin, integrante de BTS, dio positivo por Covid-19 y también tuvo que ser operado de emergencia por una apendicitis aguda.

Su agencia de representación, BigHit Music, fue la encargada de oficializar la información y de mantener al tanto sobre su evolución a la fanaticada del cantante y bailarín.



Según se supo, Jimin tuvo una operación satisfactoria, pero seguirá internado por los cuidados posoperatorios y para tratar la infección por Covid-19.



Ayer, el mismísimo Jimin apareció en las redes para calmar a sus seguidores. Fue a través de Weverse, aplicación móvil surcoreana que facilita la comunicación artista-fanático.



"Siento haberlos preocupado. No obstante, creo que me podrán dar el alta pronto. Me estoy recuperando bien y asegurándome de hacer tres comidas diarias. Por favor, esperen un poco más. Me pondré bien pronto y me iré", escribió.







Jimin, de 26 años, es el cuarto miembro de BTS, de siete integrantes, que da positivo por Covid-19. RM, Jin y Suga se contagiaron en diciembre, poco después de volver de su gira por Estados Unidos.