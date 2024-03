Jimmy Kimmel responde a críticas de Trump en los Oscar

Jimmy Kimmel , en uno de los momentos más destacados de la reciente ceremonia de los premios Oscar, respondió a las críticas del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump , hacia su desempeño como presentador de la gala.

“¿Hubo alguna vez un peor presentador que Jimmy Kimmel en los Oscar? Su apertura fue la de una persona inferior a la media que se esfuerza demasiado por ser algo que no es y que nunca podrá ser. Deshazte de Kimmel y tal vez reemplázalo con otro ‘talento’ de ABC, acabado, pero barato, George Stephanopoulos”, se lee entre las críticas que Trump hizo de Kimmel.​ También es un programa políticamente correcto realmente malo esta noche, y durante años: aburrido y muy injusto. ¿Por qué no simplemente dan los premios Oscar a quienes los merecen? Quizás así su audiencia y sus ratings televisivos regresen de las profundidades ¡Hagan América grande otra vez!". escribió el ex presidente.