Jin, el primer ex BTS en ingresar al ejército, muestra su nuevo corte de soldado

El ex BTS y el primero del grupo en convertirse en soldado, por ser el mayor, compartió con sus seguidores de las redes sociales el cambio de imagen que supuso su ingreso al ejército.

Por primera vez, Jin usa un corte de cabello totalmente distinto al que lo caracterizó durante su vida de artista. El cantante c ambió la melena castaña por el pelo al ras, look que lo acompañará por los próximos 18 meses.

Sus representantes mencionaron que no habrá espacio para la prensa y el ex músico ingresará en vehículo, por lo que no se lo verá ni se lo podrá fotografiar al entrar a la sede.