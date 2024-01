Jlo lanza nuevo video musical burlándose de sus múltiples bodas

La renombrada artista Jennifer López ha vuelto a la escena musical con el lanzamiento de su nuevo sencillo "Can't Get Enough", el primer adelanto de su próximo álbum de estudio, "This Is Me Now". Este será el noveno álbum de la diva del Bronx y marca su regreso a la música después de una década de anticipación.

El álbum, programado para lanzarse el 16 de febrero, es un ambicioso proyecto que captura la vida emocional de López durante los últimos 20 años. Bajo el título "This Is Me Now", la producción incluye 13 canciones que abordan temas de desamor, reconciliación y amor, culminando en su actual matrimonio con el actor Ben Affleck.

En una reciente entrevista desde la alfombra de los Globos de Oro, López compartió su entusiasmo, describiendo el álbum como una "metahistoria sobre el camino que hay que recorrer para volver del desamor al amor". Añadió con humor que, si bien puede no ser una experta en matrimonios, ha acumulado experiencia en bodas, haciendo referencia a sus cuatro uniones matrimoniales anteriores.

El video muestra a Jennifer Lopez en tres distintas bodas

​El videoclip de "Can't Get Enough" presenta a López en varios trajes de novia, bailando con tres novios ficticios que podrían simbolizar a sus exmaridos: Ojani Noa, Cris Judd y Marc Anthony. La canción en sí es un pegajoso pop bailable en inglés, en línea con el estilo característico de las canciones de éxito de López a nivel mundial.

Además de destacar su regreso a la música, López reveló que "This Is Me Now" es complementario a su álbum anterior "This Is Me...Then", escrito durante su primer noviazgo con Ben Affleck. Este último no solo ha sido la inspiración detrás de ambas producciones, sino que también ha participado activamente en el proyecto, colaborando en la parte audiovisual que se lanzará junto al disco en Prime Video.

Con su regreso triunfal a la música y su próximo papel protagónico en la adaptación del musical "El beso de la mujer araña", Jennifer López demuestra que sigue siendo una fuerza creativa influyente en la industria del entretenimiento.

