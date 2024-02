Jodie Foster, heroína de "True Detective", un ícono que rechaza ser portavoz

La intérprete, ganadora de dos Óscar, no suele hablar mucho sobre cosas que no estén relacionadas con su trabajo. Esta semana pasó por París y aceptó hablar brevemente de actualidad, sobre cuestiones como el movimiento #MeToo o las elecciones estadounidenses, en la antena de radio France Inter, pero subrayó que le hacen "muchas preguntas políticas".

"Lo que más me interesaba era hacer cine. Toda mi vida es lo único que he querido hacer", apuntó la directora de "Money Monster" ("El maestro del dinero", 2016), una crítica demoledora contra las finanzas y los medios de Estados Unidos. Ahora espera retornar otra vez "detrás de las cámaras".

Su reserva se da también durante los rodajes. "Con Jodie, explicas de donde viene el personaje y ella comprende, no necesita hablar de sus emociones", comentó a la AFP Issa López, directora de "True Detective - Night Country", una serie de HBO.

"Fan" de la primera temporada, Jodie Foster asegura que dijo "de inmediato sí" a Issa López. "No he hecho ninguna serie televisiva desde los años 1970. Es algo nuevo para mí como actriz, aunque trabajo en el 'streaming' como directora", dijo.

Esta cuarta temporada quiere ser "el reflejo" de la primera, protagonizada por Matthew McConaughey y Woody Harrelson y estrenada en 2014, precisó la inolvidable agente del FBI de "The Silence of the Lambs" ("El silencio de los corderos" en España, "El silencio de los inocentes" en América Latina, de 1991).