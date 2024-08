Joe Jonas habla abiertamente sobre el fin de su matrimonio con Sophie Turner

Joe Jonas, habló por primera vez sobre su divorcio de la actriz Sophie Turner. La pareja, que estuvo casada desde 2019 hasta 2023, tiene dos hijas: Willa, de cuatro años, y Delphine, de dos, según TMZ.



En una reciente entrevista con Billboard, Joe Jonas compartió sus sentimientos tras el fin de su matrimonio, expresando que, a pesar de las dificultades, se siente agradecido por la vida que tiene actualmente. El artista mencionó que su nuevo álbum, titulado 'Music for People Who Believe in Love', no busca abordar de manera directa su experiencia personal, sino reflejar el viaje emocional que ha vivido.



"A veces tenía miedo, pero también era liberador. En este álbum no intento hablar de nadie. No intento poner las cosas en la onda expansiva. Tengo una vida hermosa por la que estoy agradecido. Tengo dos hijos preciosos. Soy una persona feliz, y la música tenía que reflejar eso, pero también el viaje hasta llegar aquí", declaró Joe Jonas.



El cantante también expresó su deseo de que su nuevo álbum pueda servir de apoyo para aquellos que estén pasando por momentos difíciles: "En el fondo, si este cuerpo de trabajo ayuda a la gente a superar lo que están pasando, eso es todo lo que realmente puedo desear", afirmó a Billboard.



Por su parte, Sophie Turner, en una entrevista con la revista Vogue británica, compartió sus propias dificultades para afrontar el divorcio bajo el escrutinio público. La actriz confesó que hubo días en los que dudó de su capacidad para seguir adelante, pero encontró la fuerza necesaria al pensar en sus hijas.



"Hubo días en los que no sabía si lo lograría. Llamaba a mi abogada y le decía: 'No puedo hacerlo. No puedo'. Nunca tuve la fuerza suficiente para defenderme. Y entonces, por fin, después de dos semanas en las que estuve estancada, ella me recordó que era por mis hijos por los que estaba luchando. En cuanto alguien me dice: 'Hazlo por tus hijos', lo hago. No lo haría por mí, pero encontraré la fuerza por ellos", reveló Sophie Turner.