John Cena anuncia su retiro de la WWE en 2025

El luchador John Cena, una de las figuras más conocidas de la WWE, anunció su retiro definitivo del cuadrilátero, luego de 23 años de carrera, durante una aparición en el evento Money in the Bank, celebrado en Toronto, Canadá, informó TMZ.



El 16 veces campeón mundial hizo su anuncio ante una multitud atónita, utilizando una camiseta con la frase: “La última vez es ahora”. En medio de los sorprendidos gritos del público, Cena declaró: “Esta noche, anuncio oficialmente mi retiro de la WWE”, detalló el medio.



El retiro de Cena será una gira marcada por varios eventos principales de la WWE. “El Royal Rumble 2025 será mi último. El Elimination Chamber 2025 será mi último. Y estoy aquí esta noche para anunciar que, en Las Vegas, WrestleMania 2025 será la última WrestleMania en la que competiré”, confirmó el luchador.



Aunque la reacción inicial del público fue mixta, pronto la audiencia comenzó a entonar cánticos de “gracias Cena,” a lo que el luchador respondió con gratitud: “Muchas gracias por permitirme jugar en la casa que ustedes construyeron durante tantos años”, detalló TMZ.



Cena firmó con la WWE en 2001, convirtiéndose rápidamente en una de las estrellas más prominentes de la organización al ganar 16 campeonatos. A partir de 2018, Cena redujo su participación en la lucha libre para enfocarse en su carrera actoral, destacándose en películas como, 'No me las toquen' (2018), 'El escuadrón suicida' (2021) y la serie 'Peacemaker'.