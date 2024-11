John Krasinski es elegido el hombre más sexy del mundo 2024

El actor de 45 años aseguró, en una entrevista con el medio, que no estaba seguro de recibir el reconocimiento​​: “En realidad, me quedé en blanco de inmediato. No pensé en nada más. Aparte de que tal vez me estén tomando el pelo. No es así como me despierto, pensando: ‘¿Será este el día en que me pedirán que sea el hombre más sexy del mundo?’. Y sin embargo, fue el día en que ustedes lo lograron", dijo.