Johnny Depp asegura que lo se publica sobre él es "ficción horrorosamente escrita"

"Vivimos tiempos muy extraños, raros, en los que parece que todo el mundo debe entrar en vereda" añadió el actor de 59 años. "Los que quieran vivir así les deseo lo mejor. Conmigo no cuenten", zanjó.

Posteriormente el actor demandó a su ex esposa, q ue seguía acusándolo, por difamación, y ganó el juicio.

Preguntado sobre si se sentía boicoteado por Hollywood, Depp replicó: "no, porque no pienso en Hollywood, no necesito mucho a Hollywood".