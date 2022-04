Johnny Depp: las nuevas y fuertes declaraciones del actor en juicio contra Amber Heard

Escucha esta nota aquí

El juicio por difamación contra Amber Heard continuó este miércoles 20 de abril, en Virginia, Estados Unidos, y por segundo día consecutivo, Johnny Depp subió al estrado para referirse al tiempo en que estuvo casado con la actriz de Aquaman.



En esta ocasión el actor abordó el supuesto abuso sicológico y físico del que fue víctima y dio detalles de situaciones particulares que se presentaron durante los 15 meses en los que estuvieron casados. Incluso el actor dramatizó cómo se protegía cuando la actriz lo golpeaba.



Estas fueron las revelaciones más explosivas de Depp en el juicio contra su exesposa, a quien demandó por difamación luego de que ella publicara un artículo de opinión en el 2018 en el Washington Post refiriéndose a la violencia doméstica de la que fue víctima. Si bien la actriz nunca mencionó el nombre de actor, la columna salió a la luz pública justo cuando se hablaba de su mediático divorcio.

Medicamentos

Una de las primeras declaraciones del actor fue respecto al momento en el que estaba en proceso de desintoxicación de drogas. El artista ya había reconocido que tenía una adicción a los opioides después de que le recetaran Roxycodona para tratar una lesión en la espalda.



Depp relató que cuando se estaba desintoxicando de las drogas, Heard se negó a darle los medicamentos que le ayudaban a aliviar los síntomas de abstinencia. Según contó, ella le decía que no era hora de la siguiente dosis.



Asimismo, el actor agregó que incluso le suplicó de rodillas y llorando porque “estaba necesitando” los medicamentos.



Dedo amputado

Respecto al accidente en el que Johnny Depp perdió la yema de uno de sus dedos tras una discusión con Amber mientras se encontraban en Australia, el actor reveló que la actriz le lanzó no una, sino dos botellas de vodka y por ello se cortó la punta del dedo en el 2015.



Heard voló a Australia para acompañarlo, mientras él grababa la quinta película de Piratas del Caribe, pero se molestó porque uno de los abogados de Depp había discutido con ella un posible acuerdo postnupcial.







“Estaba furiosa. Estaba poseída. Fue subiendo y subiendo de tono y se convirtió en una locura: caos y violencia”, dijo Depp.



Depp dijo que llevaba “muchos meses” sobrio, pero que tras discutir con Heard se tomó “dos o tres tragos fuertes” de vodka. Heard se molestó al verlo beber de nuevo y en ese momento le lanzó la primera botella que se estrelló detrás de él. Entonces tomó otra botella de vodka y se la lanzó, haciendo contacto con el dedo medio de su mano derecha, que había estado apoyado en la parte lateral de la barra.



La botella “se rompió por todas partes”, según Depp, cortando la punta de su dedo.



“Estaba mirando directamente mis huesos que sobresalían y la parte carnosa del interior del dedo”, añadió mostrando la huella torcida para el jurado.



Depp dijo que estaba en shock y por ello “empezó a escribir con mi propia sangre en las paredes mentiras que ella me dijo pequeños recordatorios de mi pasado”.



El actor reconoció que le contó a un médico en la sala de emergencias que se había roto el dedo en una “gran puerta de acordeón” porque no quería meter a Heard en problemas.



Golpes

El actor dramatizó cómo la actriz lo golpeaba e incluso explicó que en un momento tuvo que agarrarla en un “abrazo de oso” para tratar de evitar que lo golpeara más.



Afirma que en ese momento Heard estaba molesta y lo acusaba de romperle la nariz al darle un cabezazo. Depp reconoció que sí hubo un golpe, pero que fue porque chocaron accidentalmente.







Luego del choque, Depp aseguró que Heard entró al baño y al salir le mostró un pañuelo con una sustancia roja y que le gritó que le rompió la nariz. Luego de que ella se fue, asegura que vio un esmalte de uñas de ese tono en el baño.



En unos audios que fueron reproducidos en la audiencia de este miércoles 20 de abril, también se escucha cuando ella le dice que deje de ser un “maldito bebé”, tras reconocer que lo golpeó.



Materia fecal

Johnny Depp también se refirió a un hecho que también había salido a la luz anteriormente. El actor habló sobre haber encontrado excremento humano en la cama que compartía con Heard. Según relató el actor, la escena la presenció luego de otra pelea que tuvo con ella en abril de 2016.



Después de esa discusión, el artista añadió que no vio a Heard por aproximadamente un mes. En ese tiempo él supo que ella estaba fuera de la ciudad y quiso ir a la mansión para recoger algunos objetos importantes para él, pero su seguridad le dijo que no era buen momento y le mostró una foto en el teléfono de las heces en el lado de la cama que dormía el actor.



“En mi lado de la cama había materia fecal humana, así que entendí por qué no era un buen momento para ir”, dijo.



El actor añadió: “mi respuesta inicial a eso fue, quiero decir, me reí. Estaba tan afuera, era tan extraño y tan grotesco que solo podía reír”.



El juicio continuará este jueves 21 de abril y se extenderá por aproximadamente seis semanas.





Lea también Mundo Johnny Depp declara en el juicio contra su exesposa Amber Heard "Hubo discusiones y cosas así, pero nunca llegué al punto de pegarle a Heard de ninguna manera", dijo Depp al jurado durante el juicio. "Ni he pegado a ninguna mujer en mi vida"