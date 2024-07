Johnny Depp y Will Smith disfrutan unas vacaciones juntos en Italia

Johnny Depp y Will Smith, disfrutaron recientemente de unas vacaciones juntos en Italia antes de presentarse en un homenaje al famoso tenor Andrea Bocelli. La amistad entre Depp y Smith, que se remonta a varios años, fue destacada por una fuente cercana en una entrevista con la revista People.

El viaje culminó con su participación en el concierto de Andrea Bocelli en el Teatro del Silenzio en Lajatico, Italia. En esta presentación, Will Smith interpretó una versión hablada de la canción "You'll Never Walk Alone", acompañada por un piano, mientras que Johnny Depp tocó la guitarra en la interpretación de "En Aranjuez con tu amor", informó People.