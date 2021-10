Jonathan Moly dedica una canción al bebé que acaba de perder

Escucha esta nota aquí

A través de una canción, el cantante venezolano Jonathan Moly compartió con sus seguidores la triste noticia de que su esposa, la modelo Andrea Villarroel, y él perdieron al bebé que esperaban y que estaba por cumplir su tercer mes de gestación.

Tras algunos días alejado de las redes, el ex Salserín regresó a Instagram para compartir la situación y, como explica, dar ánimos a personas que puedan estar atravesando lo mismo.

"La semana pasada me dieron una de las peores noticias de mi vida… por eso no estuve de ánimos para subir nada... En fin… la vida sigue y el pasado no hay manera de cambiarlo", dice parte del mensaje del músico de 34 años, que vivió hace algún tiempo en Bolivia.





Aunque Jonathan dijo que todavía no está listo para dar detalles, se comprometió a hacerlo más adelante para animar a otros a agradecer estar vivos y a que sigan intentando ser padres.

Junto a su confesión colgó la grabación de un tema dedicado a su 'angelito', con imágenes de sus ultrasonidos.

"Ya tenía tu nombre tatuado en mi ser. Qué difícil perderte sin poderte tener. Porque hoy me toca asimilar que ahora desde el cielo me vas a cuidar…", es parte de la letra.