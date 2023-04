Jorge Celedón: “El público boliviano es lo que un artista siempre quiere”

El artista volvió a actuar para su público cruceño después de 11 años y los cautivó con sus canciones como Cuatro rosas, No podrán separarnos, Sin perdón, Ay hombre y Esta vida, entre otras. En 1996 Celedón fue parte del afamado grupo El Binomio de Oro, en el que pasaría a ser una de las voces principales junto a Jean Carlos Centeno. Sus voces combinaron tan perfectamente bien que esto marcó el inicio de una de las mejores épocas que haya vivido el vallenato. Años después se lanzaría como solista, una carrera en la que lleva conquistando muchos reconocimientos.

Sus canciones van del amor al desamor, pasando por el desengaño y la traición, llevando así el género a un nivel diferente. Este aclamado artista, ganador de cinco Grammy Latinos, dio una entrevista exclusiva a EL DEBER.



- Empezó con la música desde pequeño ¿Cómo hace para reinventarse y seguir sumando seguidores?

Creyendo en mí y sobre todo amando el folclore. Otra cosa importante es agradecer por todo lo que vamos encontrando en el camino y que nos va enseñando. Todo suma, desde los tropezones hasta saber levantarse y seguir. Vamos recogiendo lo que vamos sembrando.



- Cinco Grammy Latinos, ¿Qué se necesita para haberlo logrado?

Se necesita hacer buenos trabajos y creer en nosotros mismos. Ponerle corazón y seguir para adelante. Siempre proponer y escuchar lo que está sonando para ver que podemos adaptar a lo nuestro y así mantenernos vigentes



- ¿Cuál es su deseo más grande?

Que nos sigan abriendo las puertas para seguir cantando nuestra música vallenata en diferentes lugares del mundo. Ese es el deseo más grande que tengo con la música que represento.



- ¿Una canción que ahora mismo describa lo que siente?

Me voy mucho por Esta vida que enseña a valorar los pequeños detalles. Es una de las composiciones que estoy orgulloso de haber cantado.



- ¿Cuál es la impresión que se llevó de su público en Bolivia?

Siempre digo que a un país lo hace su gente y pues en Bolivia son muy lindos. Me voy agradecido por esas personas muy maravillosas que nos encontramos. El público boliviano es lo que un artista siempre quiere encontrar. Gracias a Dios en Bolivia hay mucho cariño para aquel que los visita. Son muy amables y por eso el país es muy lindo y va hacia adelante.



- Cantó recientemente con Karol G, ¿Cómo fue la experiencia?

Es como recoger los frutos de lo que uno ha hecho. Cantamos junto a mi compañero Jean Carlos Centeno con el que pertenecimos a Binomio de oro. Karol G creció escuchando nuestras canciones y que ahora nos invite a cantarlas con ella es bien gratificante para uno como artista.



- ¿Cómo recuerda la época de Binomio de oro?

Fue una época de mucha enseñanza. Me siento orgulloso de haber pertenecido al Binomio de oro. Siento mucha gratitud con el maestro Ismael Romero y toda la agrupación con la que hicimos historia en ese momento.



- En este mundo cada vez más globalizado ¿Cómo hace para mantener actual el vallenato?

El Vallenato, como todos los géneros, se sigue moviendo. Hay buenas propuestas y nuevos artistas. Permanentemente se está exponiendo el género. Entonces si hay presentaciones quiere decir que la gente sigue escuchando vallenato.



- ¿ En qué novedades musicales trabaja?

Por ahora terminar las presentaciones que están pendiente y luego completar las canciones para publicar mi siguiente álbum.



PERFIL



CANTANTE Y COMPOSITOR



Nació el 4 de marzo de 1968 en Villanueva, La Guajira-Colombia. Sus inicios comienzan a sus doce años. Actualmente reside en su país y hace colaboraciones con diferentes artistas. Uno de sus últimos trabajos fue con la cantautora española Natalia Jiménez.