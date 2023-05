Josh Hutcherson protagonizará la película "Five Nights at Freddy's"

Josh Hutcherson regresa al mundo de la actuación, luego de estar ocho años ausente de los reflectores; su última aparición en la pantalla grande fue en la trilogía de la adaptación de Los juegos del hambre, en la que interpretó a Peeta Mellark. Ahora reaparecerá en la película Five Nights at Freddy's .

El videojuego Five Nights at Freddy's cuenta con diferentes secuelas, 'spin-offs', novelas y mercancía oficial. Milenio indica que la idea de realizar una película surgió desde 2015, pero esta nunca se había podido concluir hasta ahora.

Five Nights at Freddy's presentará a Mike Schmidt, un guardia de seguridad que comienza un trabajo nocturno en el centro de entretenimiento familiar Freddy Fazbear’s Pizza. Para su mala suerte, el guardia descubrirá que las cuatro mascotas animatrónicas de la pizzería se mueven y matan a cualquiera que esté allí después de la medianoche. Mike tendrá que sobrevivir cinco noches para no ser asesinado por las mascotas; con esto, la película sigue la trama del juego original.