Joven con tartamudez emociona hasta las lágrimas a Ricardo Montaner en La voz Argentina

Interpretó uno de los temas emblema del cancionero latinoamericano con una voz impecable y tal seguridad que nadie imaginaba la historia que traía el participante. El lunes por la noche, el escenario de La Voz Argentina recibió a Francisco Benítez, un joven de 22 años con tartamudez que llevó hasta las lágrimas al jurado Ricardo Montaner con la canción Todo cambia, compuesta por el chileno Julio Numhauser y popularizada por la argentina Mercedes Sosa.

La presentación de Francisco se viralizó y es el video más reproducido del programa, que comparte las actuaciones en YouTube y en las redes sociales.

Catorce segundos de interpretación fueron suficientes para que Ricardo Montaner gire su sillón en la audición a ciegas, y lo sigan los demás jurados, los cantantes Lali Espósito, Soledad Pastoruti y el dúo Mau y Ricky.

"Explícame porqué me hiciste llorar", le dijo tras su actuación Montaner, que fue el primero que notó la dificultad de Francisco al presentarse. "Si quieres contarnos algo, estamos aquí", expresó.

"Sufro de tartamudez desde los 6 años, me costó un poco seguir con la vida y lo que me salvó fue cantar. Lo que no puedo decir lo canto para que le llegue a la gente", respondió el joven ante unos emocionados jueces.

"Hay mucha gente que canta hermosísimo, mejor que todos los que estamos aquí, pero hay gente que Dios escoge para tocarle la vida a los otros y a ti se te nota más de lo que tu puedes imaginar", le expresó Mau Montaner.

A su vez, la 'Sole' también confesó que quedó con un "nudo en la garganta". "Elegiste una canción muy especial para Latinoamérica, la mejor versión es la de Mercedes Sosa, y la tuya no está lejos de eso", le dijo la folclorista.

Tras las evaluaciones, los jueces le pidieron al participante que interprete otra canción, y este eligió Bésame, de Ricardo Montaner, que terminó cantando a dúo con el candidato.

Francisco ingresó a la competencia por valoración unánime y eligió a la 'Sole' como su coach.