Julián Lennon interpreta Imagine como apoyo a los refugiados ucranianos

El hijo de John Lennon interpretó la canción de su padre Imagine para recaudar fondos para los refugiados ucranianos.

Julian Lennon cantó la celebre pieza como parte de la manifestación en redes sociales de Global Citizen, Stand Up for Ukraine.

El primogénito del extinto Beatle se había comprometido a nunca interpretar el tema de su padre difunto. Sin embargo, la "tragedia inimaginable" lo obligó a hacerlo.

"Así que hoy, por primera vez, interpreté públicamente la canción de mi papá, Imagine, escribió el hijo de Lennon a través de una publicación en Instagram.

"¿Por qué ahora, después de todos estos años?", añadió. "Siempre dije que la única ocasión en la que consideraría cantar Imagine sería si fuera el 'fin del mundo', pero también porque su letra refleja el deseo colectivo de paz en todo el planeta.

The War on Ukraine is an unimaginable tragedy...



As a human, and as an artist, I felt compelled to respond in the most significant way I could. So today, for the first time ever, I publicly performed my Dad’s song, IMAGINE. pic.twitter.com/Qcggk2XaAx