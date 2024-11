Juliana Barrientos entre lágrimas les dice: “Abracemos este logro y dejemos de criticar el vestido, estoy feliz con lo que logré”

Con lágrimas en los ojos, la cochabambina pidió unidad y reconocimiento por su esfuerzo:​ “Llegar al Top 12 y hacer historia para Bolivia y ver que los bolivianos no están disfrutando eso conmigo… ¿Por qué? ¿Por un vestido? Yo estoy feliz con lo que logré y quiero disfrutarlo. Todo lo hice pensando en Bolivia.”

Juliana enfatizó que, aunque quería llegar más lejos, está profundamente agradecida, porque considera que su logro forma parte del plan de Dios . Afirmó que se preparó con dedicación y esmero, especialmente para la ronda de preguntas, pero que el resultado no debe ser motivo de críticas, sino de orgullo para todos los bolivianos.

“Quería llegar más lejos, claro que sí, pero me siento orgullosa. Mi vestido me encantó, y este logro es para todos. No busquen culpables ni digan que fue por el vestido. Abracemos este momento y celebremos juntos,” agregó con determinación.