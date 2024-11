Juliana Barrientos: “Llevar la bandera de mi país y mostrar nuestra cultura y esencia ante el mundo, es un honor que no puedo describir”

Juliana Barrientos, es la joven bioquímica de 25 años que ha llegado a cumplir su sueño llegando al Miss Universo representando a Bolivia.



La cochabambina comparte desde México lo que significa para ella este viaje, no solo como concursante en un certamen de belleza, sino también como embajadora de su cultura y sus valores.



La reina de belleza que se destacada en el concurso, habla sobre su preparación, las lecciones aprendidas y las causas sociales que la inspiran, así también como su innovador proyecto para la seguridad de las mujeres.





¿Qué significa para ti representar a tu país en Miss Universo?



Representar a Bolivia en Miss Universo es un sueño hecho realidad y una de las experiencias más hermosas que he vivido. Llevar la bandera de mi país y mostrar nuestra cultura y esencia ante el mundo es un honor que no puedo describir con palabras. Es llevar en el corazón el amor, la fuerza y la historia de cada boliviano, y saber que cada paso que doy es por todos los que, de alguna forma, me acompañan desde casa.



¿Cómo te preparaste para esta competencia?



Esta preparación ha sido una verdadera transformación. He trabajado principalmente con mi agencia, Promociones Gloria, y también he tomado algunos cursos en México y Estados Unidos. He trabajado en mi expresión, en mi físico y también en mi espíritu, pero lo más valioso ha sido fortalecer mi confianza y amor propio.



¿Cuál es el mensaje más importante que estás transmitiendo al mundo desde el escenario de Miss Universo?



Quiero recordarle al mundo que nuestras diferencias son lo que nos hace únicos y que podemos encontrar una fuerza especial en nuestra autenticidad. Cada uno de nosotros tiene una historia que merece ser contada y es nuestro deber convertirnos en un ejemplo de bondad y respeto hacia los demás. Mi mensaje es que todos podemos hacer un cambio positivo simplemente siendo fieles a quienes somos.



¿A qué hora te levantas y cómo haces para estar impecable todo el día?



Me levanto temprano, alrededor de las 5:30 o 6 de la mañana, para comenzar el día con calma y gratitud. Tener una rutina en la mañana me ayuda, pero lo que realmente me mantiene feliz es sentirme bien internamente. Trato de disfrutar cada momento, de cuidar mi cuerpo y mi mente, y, sobre todo, de mantener una actitud positiva. Creo que la verdadera belleza y energía vienen de adentro, de sentirnos en paz.



La prensa extranjera te ama, ¿cómo lograste ganarte el cariño de los periodistas?



Honestamente, solo trato de ser yo misma y de escuchar a los demás con respeto. Creo que los periodistas aprecian cuando eres auténtica, cuando no finges. Siempre trato de compartir un poco de mi historia y de mi cultura con sinceridad, porque creo que el cariño y la empatía que uno da, siempre vuelven.



¿Cuál es la lección más importante que has aprendido de las otras competidoras?



He aprendido a ver la belleza en cada historia y en cada cultura. Cada una de nosotras tiene un camino único, lleno de retos y sueños, y eso nos une. Lo más valioso de esta experiencia ha sido aprender a ver la grandeza en los demás, a reconocer que todas tenemos algo especial que aportar. La sororidad es un valor de grandeza.



¿Qué significa para ti la belleza?



La belleza es algo tan profundo. No es solo lo que vemos, sino lo que sentimos al estar cerca de alguien. Es la forma en que tratamos a los demás, la bondad que irradiamos, la autenticidad con la que vivimos. La verdadera belleza, para mí, es esa paz interior que se refleja hacia afuera, en cada palabra y en cada gesto.



¿Cómo te mantienes motivada y centrada durante una competencia tan intensa como esta?