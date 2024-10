Julieta Venegas y Vivir Quintana serán honradas por la Academia Latina de la Grabación

Las cantautoras mexicanas Julieta Venegas y Vivir Quintana, así como las ejecutivas Diana Rodríguez y Ana Rosa Santiago, serán reconocidas este año por la Academia Latina de la Grabación, que concede los premios Latin Grammy, por su activismo social, anunció este martes la institución.



Este grupo de cantautoras y ejecutivas serán las recipientes del 'Leading Ladies of Entertainment 2024', que la Academia Latina de la Grabación concede "a mujeres profesionales con conciencia social en el sector de las artes y el entretenimiento latino", según lo afirma un comunicado.



Se trata de "un grupo excepcional de mujeres que se han distinguido por sus exitosas carreras, así como por su lucha continua por la equidad de género", dijo en la nota el presidente de la institución, Manuel Abud, quien añadió que las galardonadas este año han "contribuido notablemente al empoderamiento y desarrollo de otras mujeres".



Estas cuatro mujeres serán reconocidas durante un evento privado que se celebrará el próximo 11 de noviembre en Miami, es decir días antes de que se celebren la gala de los premios Latin Grammy, que se desarrollarán igualmente en esta ciudad del sur de Florida (EEUU) el día 14 de ese mes.



Las mujeres galardonadas con el 'Leading Ladies of Entertainment', que se concede desde hace ocho años a quienes "han hecho aportes significativos e inspirado a la siguiente generación de líderes", son invitadas a desempeñarse como mentoras para las futuras generaciones de mujeres en la industria musical.



Como destaca la academia, la cantautora mexicana Vivir Quintana se ha convertido en "una de las voces más bellas y poderosas de su generación" tras la publicación de su primer álbum, 'Te mereces un amor', y ha abrazado el activismo por los derechos de las mujeres en México.



Su compatriota Julieta Venegas, ganadora de ocho Latin Grammy y un premio Grammy, es una de las máximas exponentes y referentes del pop latino, y es también embajadora de Buena Voluntad de UNICEF en México.



Por su parte, Diana Rodríguez, presidenta y fundadora de Criteria Entertainment, firma de gestión y marketing musical, es una "pionera en la industria musical" con más de tres décadas de trayectoria profesional y quien en 2009 se convirtió en la primera mujer en dirigir una discográfica multinacional latina en Estados Unidos.



También con una dilatada trayectoria, Ana Rosa Santiago es la vicepresidenta senior de música latina de Universal Music Publishing Group en EE.UU. y Latinoamérica, y además forma parte de la junta directiva de She Is The Music, organización a favor de la paridad de género en el sector y que es una de las colaboradoras del programa Leading Ladies of Entertainment. EFE