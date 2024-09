Justin Timberlake condenado a trabajos comunitarios por conducir ebrio

"Trato de comportarme de acuerdo a estándares muy altos. Este no fue el caso. Me encontré en una situación en la que podía haber tomado una decisión diferente", dijo a la prensa fuera de la corte.

"Contrariamente a lo que se informó, (Timberlake) no estaba tomando las bebidas de otras personas, ni se le advirtió de antemano que no condujera, no fue grosero, no fue odioso, no fue beligerante. De hecho, fue educado y cooperativo", dijo fuera del tribunal.