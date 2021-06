Justin Timberlake y otros artistas, muestran su apoyo a Britney Spears

Escucha esta nota aquí

Britney Spears ha resistido 13 años bajo una tutela supervisada por su padre, James “Jamie” Spears. La artista se dirigió este miércoles a la corte en Los Ángeles por primera vez desde que su abogado designado presentó una solicitud para remover a su padre como curador de su patrimonio en agosto pasado. Tras su testimonio, un grupo de celebridades han expresado su apoyo a la cantante.

“¡¡¡Te amamos, Britney!!! Mantente fuerte”, escribió Mariha Carey, mientras que Halsey posteó: “Bendice a Britney y espero con todo mi corazón que se le conceda la libertad de este sistema abusivo”. Después, Cher fue etiquetada en una publicación por un defensor de #FreeBritney, un movimiento que se ha preocupado por el bienestar de la estrella del pop, y esta respondió: “He escrito tantos tuits enojados, exagerados… Pero no han cambiado nada. Voy a tratar de llamar. Podría no conseguir a través de… pero lo intentaré. #FreeBritney”.

​ Incluso, el exnovio de Spears, Justin Timberlake, sugirió “Después de lo que vimos hoy, todos deberíamos estar apoyando a Britney en este momento. Independientemente de nuestro pasado, bueno y malo, y no importa hace cuánto tiempo fue… lo que le está pasando simplemente no está bien… Ninguna mujer debería tener restricciones para tomar decisiones sobre su propio cuerpo”.

Britney Spears reveló detalles de las fuertes censuras que vive por su “equipo”

El miércoles, 23 de junio, Spears le dijo a la corte que no ha tenido autonomía sobre su propio cuerpo durante la tutela, explicando que le habían dicho que no se le permitía casarse o tener otro hijo; sus tutores no le concedieron permiso para que le quitaran el DIU. “Realmente creo que esta tutela es abusiva”, dijo.





Su padre, Jamie, ha estado a cargo de la mayor parte de su tutela desde 2008 y ahora co-administra su fortuna de 60 millones de dólares, junto con la compañía de gestión de patrimonio Bessemer Trust, la última de las cuales fue nombrada a petición de Britney.

En un informe de The New York Times, los registros judiciales previamente sellados revelaron que la estrella del pop expresó su preocupación con respecto a la aptitud de su padre para estar a cargo de sus activos mucho antes de lo que se informó inicialmente.