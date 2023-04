Kaley Cuoco y Tom Pelphrey dan la bienvenida a su primer hija

“Les presentamos a Matilda Carmine Richie Pelphrey, la nueva luz de nuestras vidas”, escribió la actriz. “Estamos felices y agradecidos por este pequeño milagro. Gracias a los médicos, enfermeras, familiares y amigos que nos han ayudado inmensamente en los últimos días. Tom, no pensé que podría enamorarme aún más de ti, pero lo he hecho”, terminaba el mensaje que escribió la intérprete de "The Big Bang Theory"