Kamila Áñez: “Estar en un concurso de belleza implica mucho más sacrificio del que imaginan”

Tres maletas que llevan 20 looks, 20 pares de zapatos, y, sobre todo, mucha ilusión componen el equipaje de la boliviana que desea seguir representando al país en concursos internacionales.

No siempre fui una mujer segura; de pequeña sufría bullying por tener una mentalidad más madura a diferencia de mis compañeros. Pero todo cambió cuando me mudé a EEEU, me pude desarrollar de manera diferente con mi entorno social y comenzar a sentirme cada vez más segura, adentrándome en el modelaje.