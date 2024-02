Kanye West envía un mensaje a los "swifties" y reaviva la polémica

“Recuerden que yo estaba del lado de Taylor cuando Scooter (Braun) compró sus masters a sus espaldas. Ella y Beyoncé son grandes inspiraciones para todos los músicos, siempre hablamos de cómo ambas agotan giras y películas. Además, estoy seguro de que he sido mucho más útil para la carrera de Taylor Swift que perjudicial. A todos los fanáticos de Taylor Swift, no soy su enemigo, tampoco soy su amigo ”. posteó West en sus redes sociales.

“Tienes un montaje totalmente fabricado, en una llamada telefónica grabada ilegalmente, que Kim Kardashian editó y luego sacó para decir a todo el mundo que yo era una mentirosa. Eso me llevó psicológicamente a un lugar en el que nunca había estado. Me mudé a un país extranjero. No salí de una casa de alquiler durante un año. Me daba miedo hablar por teléfono. Alejé a la mayoría de las personas de mi vida porque ya no confiaba en nadie. Me hundí mucho, mucho”, declaró Swift en entrevistas recientes.