Karol G se borra el tatuaje de Anuel AA y sus fans la felicitan

El último post en Instagram de la colombiana demuestra que Emmanuel Gazmey Santiago ya no es parte no sólo de su vida , sino de su cuerpo. Antes en su mano aparecía el nombre de éste, “Emmanuel”, ahora del nombre ya no queda nada.

Sin embargo, los que notaron la ausencia del tatuaje no fueron las celebridades sino los fans. “¡Se borró el tatuaje!”, exclamó una fan que además agregó: "Amo. Eso mi bichota”. Otros más agregaron: “Sis is healed ❤️‍🩹💖 no more “Emmanuel” tattoo”.