Kate Middleton está "muy enferma", tras diagnóstico de cáncer, reveló la biógrafa de Lady D

La salud de Kate Middleton es objeto de controversia desde hace algunos meses tras someterse a una operación abdominal que la mantuvo alejada del ojo público. La preocupación aumentó cuando la esposa del príncipe William reveló públicamente que está luchando contra el cáncer y que se sometió a un tratamiento de quimioterapia preventiva.



En una reciente entrevista con el medio español Mujer Hoy, Lady Colin Campbell, biógrafa de la princesa Diana y autora del libro "Meghan and Harry: The Real Story: Persecutors or Victims", reveló que Middleton estaría "muy enferma" en medio de su tratamiento contra el cáncer. Campbell expresó que la situación de Kate es delicada e impactó profundamente tanto a la familia real como a la opinión pública internacional.



"Katerine está muy enferma. El tratamiento es agotador. Tiene que reservarse para recuperarse y para poder ocuparse de sus tres hijos, que son muy pequeños. Es tan simple como eso, está demasiado enferma para estar activa", señaló Campbell.