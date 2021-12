Kate Middleton sorprende con su talento para tocar el piano

Escucha esta nota aquí

Kate Middleton (39) vuelve a sorprendernos. En esta ocasión, la duquesa de Cambridge ha mostrado públicamente sus grandes dotes para tocar el piano, un talento que, lleva años practicando. Y es que la mujer del príncipe Guillermo ha sido la gran protagonista del concierto Juntos en Navidad, un espectáculo que, además de inaugurar esta época navideña, ha servido como homenaje a todos aquellos que han estado en primera línea durante toda la pandemia.

Se trata de una iniciativa que ella misma ha organizado de la mano de la Fundación Real. El concierto fue grabado a principios de diciembre en la Abadía de Westminster, un enclave que cobra especial significado al tratarse del lugar en el que contrajo matrimonio con el duque de Cambridge. Sin embargo, no fue hasta el pasado 24 de diciembre, día de Nochebuena, cuando la grabación vio la luz.

Luciendo espectacular con un abrigo rojo de la marca londinense Catherine Walker, Kate protagonizó una actuación junto al artista Tom Walker, para quien tuvo el placer de tocar el piano y dejar boquiabierta a una sociedad que, a día de hoy, sigue impactada con el talento musical de la royal británica.

Juntos interpretaron el tema For Those Who Cant Be Here, una canción por la que Middleton mostró gran interés y atención.

Su colaboración se remonta a octubre de este año, fecha en la que la duquesa y el cantante coincidieron en un evento de Forward Trust, organización benéfica en la que Kate ejerce como patrona. Durante dicho encuentro, Walker interpretó uno de sus temas más conocidos y fue tan emotiva su actuación, que según Hello!, la esposa del príncipe Guillermo no dudó en invitarle al concierto de villancicos navideños que estaba poniendo en marcha.

Una vez escuchado el tema seleccionado por el intérprete para la gran noche, Catalina de Cambridge no se lo pensó dos veces al proponerle la idea de acompañarle en el piano, lo que parece haberse convertido, además de un acontecimiento histórico, en una de las noches más especiales tanto para ella, como para los británicos.