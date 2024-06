Katy Perry es acusada por supuesto acoso sexual a un modelo

“Pero cuando me di la vuelta para presentarle a mi amiga, ella sacó mi sudadera y mi ropa interior lo más lejos que pudo para mostrarle a un par de sus amigos y a la multitud mi pene. ¿Te imaginas lo patético y avergonzado que me sentí?”, escribió en un post de Instagram que más tarde borró.

Tras ser cuestionada sobre los señalamientos, la cantante se limitó a decir: “Vivimos en un mundo en el que nadie puede decir nada. No quiero decir 'culpable hasta que se demuestre lo contrario', pero no hay control ni equilibrio: un titular simplemente vuela, ¿verdad? Y no hay ninguna investigación sobre ello.”