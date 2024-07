Katya Fuertes: “En pandemia mi mundo se derrumbó. No podía trabajar, además enfrenté el fin de mi matrimonio”

Katya Fuertes lleva una vida llena de éxitos y logros, pero no todo ha sido color de rosas para la ex presentadora de televisión.

Comencé a trabajar desde muy joven, a los 15 años, y la comunicación siempre fue mi pasión. La vida me llevó a trabajar en la organización de eventos, y fue algo que me cautivó. Es un espacio en el que las relaciones humanas, el contacto con el cliente y los proveedores marcan la diferencia. Soy una apasionada de la organización de eventos.

Fue una época extremadamente difícil. Mi mundo se derrumbó. No podía trabajar, prácticamente cerramos la empresa, y, además enfrenté el fin de mi matrimonio. Pero mi vida ha sido una historia de lucha y obstáculos, lo que me ayudó a estar aquí hoy. Nací a los seis meses de gestación, y desde mi concepción fui una luchadora. A los seis años perdí a mi madre. Mi alma y mi cuerpo nacieron peleando, y sé que así será siempre. A veces, uno piensa que se rinde, pero de algún lugar sale esa chispa de fuerza que uno necesita para seguir.

Sí, y creo que todos los hemos vivido, pero lo que me ha sostenido es mi fe, esa voz interior que me dice que todo va a estar bien. Mis hijos son ese motor y me ayudan a no caer en una depresión. Mi empresa Lola me ha salvado en muchas ocasiones de no caer.