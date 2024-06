Kevin Costner fue el crush de Lady Di, según confirmó el príncipe William

Tal parece que el carisma de Kevin Costner no conocía fronteras. De acuerdo con una entrevista realizada con la revista People, el protagonista de la serie Yellowstone logró conquistar el corazón de Lady Di, e incluso, estuvieron a punto de trabajar juntos en una película.

El gesto de ofrecerle un papel a Diana de Gales surgió después de que la duquesa de York, Sarah Ferguson, le ayudara a Kevin para contactarla. “Sarah fue muy amable. Siendo duquesa, podría haber dicho: ‘Bueno, yo también soy una princesa, ¿qué hay de mí?’, pero no lo hizo. Me dijo: ‘No, voy a hacer que esto suceda, Kev’. Y así lo hizo. Siempre la respeté por no inmiscuirse”, señaló Costner.