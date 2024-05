Kevin Costner recibe ovación de pie en Cannes por "Horizon: An American Saga"

"Qué buena gente. Un momento tan bueno, no sólo para mí, sino para los actores que me acompañaron, la gente que creyó en mí... es un negocio divertido y estoy muy contento de haberlo encontrado”, manifestó frente a la audiencia. “Nunca lo olvidaré, y mis hijos tampoco”, agregó el veterano de Hollywood.

Kevin Costner reflexionó sobre el cine en general, mencionando que las películas no son sobre sus fines de semana de estreno, sino sobre su vida y cuántas veces uno está dispuesto a compartirla. “Espero que de verdad compartan esta película con sus amores, con sus hijos. Me siento tan afortunado. Me siento tan bendecido ”, continuó diciendo entre aplausos. Añadió que este evento fue un milagro en su vida y agradeció al público por dedicarle su valioso tiempo.

En una entrevista previa, Costner describió "Horizon" como el desafío más grande de su carrera y de gran importancia personal. “Terminé esta primera, y me costó todo lo que tenía, pero me estoy agarrando a la cuerda y no la suelto. En mi carrera he intentado elegir no basándome en lo que era popular. He hecho las películas que quería hacer”, reflexionó el actor y director.