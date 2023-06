Khloé Kardashian confesó que fue traumático convertirse en madre soltera y afrontar un tumor cancerígeno

La hermana de Kim Kardashian conversó con su mejor amiga Malika Haqq, donde dijo que tiene problemas de conexión con su hijo Tatum . “De verdad me sentí culpable de que esta mujer acabase de tener a mi bebé”, expresó.

“Yo cogí al bebé, y me fui a otra habitación. Era como algo separado [de la realidad]. Lo experimenté como una mera transacción (económica)”, agregó. Además, en otra parte del episodio, Khloé le comentó a Kim y su ex cuñado Scott Disick que se siente mal porque “esto no tiene nada que ver” con su hijo, pero que aún está “en estado de shock” por haber pasado por la experiencia de una gestación subrogada.