Khloé Kardashian reclama que culpen a las mujeres por la infidelidad de sus parejas

La directora ejecutiva de Good American, Khloé Kardashian, reveló en una entrevista con Variety la tristeza que genera culpar y ridiculizar a las mujeres después de ser engañadas por un hombre.

"Todos tienen sus problemas, así que no tienes que señalar con el dedo a nadie, pero hacer que sea responsabilidad de la mujer, es realmente triste", dijo la empresaria, que vivió en carne propia estas situaciones con sus ex Tristan Thompson y Lamar Odom.

"Dice mucho sobre nuestra sociedad que la gente prefiera arrojar veneno, en oposición a algún tipo de sensibilidad o compasión, o simplemente no hacer nada en absoluto", agregó.



La estrella de Keeping Up With the Kardashians agregó que las mujeres tienen que lidiar con tanta negatividad y dolor, mientras que los hombres son celebrados.

La última mala experiencia de Khloé fue hace solo dos meses, cuando se enteró que Tristan tuvo un bebé con una amante.