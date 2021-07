Kim Kardashian justifica su atrevido vestido en el Vaticano

Escucha esta nota aquí

Las fotos de Kim Kardashian en su reciente visita a la Ciudad del Vaticano dieron la vuelta al mundo generando polémica por el tipo de ropa que usó para recorrer las diferentes áreas de la Santa Sede. La influencer llevó un vestido largo, ajustado al cuerpo y elaborado con una transparencia blanca, además de tener aberturas a los costados y escote en la espalda.

Las críticas le llegaron con fuerza. Le dijeron que fue muy inadecuado lo que hizo, no solo porque estaba visitando un sitio sagrado para el catolicismo, sino porque asistió a museos, lugares serios y respetados por los visitantes.

Le recordaron que el Vaticano tiene códigos de vestimenta. Las mujeres no pueden mostrar los hombros, no deben usar escotes profundos y el largo de la falda debe ser abajo de las rodillas. Sin embargo ella no siguió esas reglas e ingresó a la mayoría de los lugares ataviada inadecuadamente. La guardia de la Santa Sede no pudo hacer nada porque Kardashian se cubrió con una chaqueta tras su ingreso.



Y fue precisamente eso lo que argumentó, que cubrió sus hombros y las aberturas en su cintura con un abrigo negro, que no dejaba nada a la vista. Además dijo que ese vestido blanco es el estilo de ropa que usa, que no tiene nada malo, y que el morbo está en la gente no en su vestuario.

Cuando salió de visitar la Capilla Sixtina y la Basílica de San Pedro, y se dirigió a las jardines del lugar, se quitó la chaqueta y volvió a ensañar su voluptuosa figura, ante la mirada desconcertada de los otros visitantes, que no podían creer que una mujer asista vestida así al Vaticano, informa el portal 20minutos.



Kim estaba acompañada por un grupo de amigos, entre ellos la modelo Kate Moss, además de sus guardaespaldas, que también recorrieron los museos y la basílica, pero vestidos bajo las normas del lugar.

Después de visitar Roma la influencer tiene previsto ir a Florencia, Venecia y Milán. Este viaje lo hace por placer, no tiene nada de trabajo, explicó en sus redes sociales.