Kim Kardashian lleva maquilladores para hacerse la foto de su licencia de conducir

Kim Kardashian no se queda con pequeñeces, esta vez no dudó en llevarse un equipo completo de maquilladores y peluqueros al Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) para que le hagan la mejor foto posible para su licencia de conducir.

En el sexto episodio de "The Kardashians", Kim renovó su licencia en una oficina vacía del Departamento de Vehículos Motorizados en California y la modelo dijo que "definitivamente es una locura, pero no me importa", y añadió que "realmente sólo quiero que se vea bien". ¿Por qué no llevar un equipo glamuroso?", cuenta el portal de noticias unbranded.video.