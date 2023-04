Kim Kardashian se une al elenco de 'American Horror Story' en su nueva temporada

Esta no es la primera vez que Kardashian participa en un proyecto de ficción: intervino en el pasado en "Disaster Movie" o "Ocean's 8" .



Sin embargo, su trabajo audiovisual más destacado han sido los dos programas de telerrealidad protagonizados por ella y sus hermanas, "Keeping Up with the Kardashians" y "The Kardashians". De este último actualmente es la productora ejecutiva.