KISS cierra su gira "The End of the Road" y sube al escenario avatares digitales en su concierto final

Después de décadas de éxitos y en medio de especulaciones sobre su retiro, la icónica banda de rock KISS concluyó su legendaria gira "The End of the Road" con un concierto sin precedentes en el Madison Square Garden de Nueva York. La presentación se realizó el pasado 2 de diciembre. No obstante, en lugar de retirarse por completo, KISS reveló un nuevo capítulo en su historia.