Kit Harington, de Juego de tronos: "Pasé períodos de depresión real, en los que quería hacer todo tipo de cosas"

El actor Kit Harington es el último famoso en unirse a la cruzada de defensores de la salud mental. Aunque ya lo hizo antes, el guapísimo Jon Snow de la multipremiada Juego de tronos habló más abiertamente sobre los problemas que tuvo durante la grabación de la serie, así como las adicciones.

Durante una entrevista promocional de su próximo papel en Modern Love, serie de Amazon Prime Video, dijo al medio estadounidense The Sunday Times que llegó a pensar en la muerte.

"Las cosas que me pasaron desde que terminó Game of thrones, y que pasaron durante Game of thrones fueron de una naturaleza traumática e incluyeron alcohol. Entras a un lugar en el que te sientes una mala persona, que avergüenzas a otros. Y sientes que no hay salida, que simplemente eres eso. Y mantenerte sobrio es el proceso de entender que puedes cambiar", expresó la estrella, de 34 años, que aclaró que comparte su testimonio para ayudar a otros, no para "ser visto como un mártir".





"Una de las cosas que aprendí recientemente es que la expresión ‘un leopardo no cambia sus manchas’ es completamente falsa: un leopardo realmente cambia sus manchas. Creo que es lo más hermoso. Realmente ayudó. Eso era algo a lo que me aferraba: la idea de que podía hacer este gran cambio fundamental en quien era y cómo seguía con mi vida", agregó.







Harington detalló que todo sucedió durante el rodaje de la aclamada producción, pero que supo esconder sus problemas para no estresar a sus compañeros. De esta forma, cuando se emitía el final de las ocho temporadas de la serie de HBO, el actor ingresaba a una clínica de rehabilitación, sorprendiendo a sus allegados.

Tres años después y ya convertido en padre junto a su pareja y compañera en la ficción, Rose Leslie, Kit declaró alguien limpio y feliz. "Tengo un hijo y mi relación es increíble... Soy un hombre muy, muy feliz, contento y sobrio", concluyó.





El desencadenante

Hace unos días, la estrella dijo al programa en línea El Show de Jess Cagle, de SiriusXM, que todo se desencadenó "directamente por la naturaleza de la ficción".

​​"El papel y especialmente el nivel de fama al que fui empujado, fue mucho para alguien tan joven y recién salido de una escuela de teatro", declaró quien encarnó al verdadero heredero del trono durante 62 capítulos de la ficción y que hasta su descubrimiento se había dedicado a las tablas.